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В стране и мире

Путин объявил дату начала учебного года в России

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Новый учебный год в России для школьников и студентов начнется 1 сентября, объявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей. Говоря о ношении защитных масок в школах, Путин отметил, что для преподавателей это непросто и нужно подходить «гибко и творчески», но без ущерба для качества подготовки.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый учебный год в России для школьников и студентов начнется 1 сентября, объявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
А при чем тут Путин?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.
И соблюдаться они не будут - где-то из халатности, где-то из-за невозможности создать нужные условия.

Гость||

Освенцим

Гость||

Какие маски?????? - сказали маски только для учителей и то во время индивидуальных занятий!!!

Гость||

А дату празднования Нового года он ещё не объявил?

Имя: Гость
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