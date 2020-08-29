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В стране и мире

Оставлять зарядку в розетке оказалось опасно

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Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал агентству «Прайм», что оставлять в розетке зарядное устройство опасно.

По его словам, это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. При этом само устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. «Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем», — заявил эксперт. Он отметил, что для детей последствия могут оказаться страшнее.

Кроме того, не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, поскольку могут возникнуть скачки напряжения в сети.

Эксперт также посоветовал использовать оригинальные зарядки — те, что продавались в комплекте со смартфоном или выставляются в специализированных магазинах.

Также необходимо следить за зарядкой на смартфоне. По словам эксперта, не рекомендуется допускать ситуаций, при которых гаджет выключится из-за отсутствия заряда аккумулятора, а также рекомендуется не заряжать до 100 процентов. «Самый оптимальный вариант для продления службы аккумулятора — поддерживать заряд в 20-80 процентов», — заключил он, добавив, что не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку.

Ранее россиянам назвали причины ситуаций, при которых можно столкнуться с проблемой при зарядке аккумуляторов смартфонов. В случаях, когда смартфон прекращает заряжаться до конца и останавливает процесс на 70-80 процентах, вероятная причина проблемы может быть связана как с дефектом самого гаджета, так и с операционной системой. При этом самой популярной причиной, по которой не заряжается смартфон, оказалась поломка провода.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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