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В стране и мире

ДТП с замглавы Минобороны Евкуровым попало на видео

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ДТП с участием замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попало на камеры безопасности дорожного движения. Соответствующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала LIFE Shot.

В распространенном ролике заметно, как черный автомобиль с мигалкой двигался перпендикулярно движению. Он врезался в серый Nissan Qashqai. Автомобиль Евкурова ударил ему в бок, в переднее крыло, отчего Nissan вынесло на тротуар, он ударился об столб, где рядом стояла женщина с коляской. Машина ударила касательно по ребенку, у него изо рта пошла кровь.

Авария произошла на 1-й Дубровской улице вечером 28 августа. Чиновник сидел на пассажирском месте. Он не пострадал и покинул место происшествия. По предварительным данным, его машина проехала на красный свет.

Евкуров был назначен заместителем министра обороны России в 2019 году, он курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. Прежде он был президентом Ингушетии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он не пострадал и покинул место происшествия.
Ничего не напоминает....... ) например какого нибудь "сильного лидера" трусливо спрятавшегося от пандемии в бетонном бункере первым.......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был назначен заместителем министра обороны России в 2019 году
Кто же его интересно назначил..неужто Навальный с Зюгановым?

Гость||

Гость писал(a):

Кто же его интересно назначил..неужто Навальный с Зюгановым?
Бгитанские учоные....... ) поскольку именно Лондон принимает окончательное решение.......и мнение ваты им абсолютно не интересно

Гость||

Как же эти .... надоели,все выли про привилегии гос.аппарата СССР ,а сейчас все намного ,намного хуже,накрутили себе такого ,да в таких количествах чего чиновникам в СССР даже не снилось.

Гость||

Гость писал(a):

Кто же его интересно назначил..неужто Навальный с Зюгановым?
Трамп с Обамой и королева Англии. И за рулем папа Римский сидел.

Имя: Гость
Комментарий:

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