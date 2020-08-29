Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России

29.08.2020 | 10:55

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 28 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, Белоусов с бывшим главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, которая также проходит обвиняемой по делу, получили крупнейшую в истории России взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообещав им покровительство и победу в конкурсах на строительство и ремонт дорог в области.

Действовали обвиняемые в составе организованной преступной группы тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Сам экс-депутат уверял, что взятки не брал и дело против него сфабриковано. По его словам, деньги присвоили его партнеры и вывели их на зарубежные счета. Депутат добавил, что ему вменяют в вину его работу в Госдуме. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — говорил Белоусов.