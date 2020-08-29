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В стране и мире

Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 28 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, Белоусов с бывшим главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, которая также проходит обвиняемой по делу, получили крупнейшую в истории России взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообещав им покровительство и победу в конкурсах на строительство и ремонт дорог в области.

Действовали обвиняемые в составе организованной преступной группы тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Сам экс-депутат уверял, что взятки не брал и дело против него сфабриковано. По его словам, деньги присвоили его партнеры и вывели их на зарубежные счета. Депутат добавил, что ему вменяют в вину его работу в Госдуме. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — говорил Белоусов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дело ясное, что дело тёмное.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Дело ясное, что дело тёмное.
Хорошо копируешь мои высказывания и мемы.

Добавлю: прошу передать мне его мандат, в счёт ранее уворованного у меня (посредством продажности известного прихлебая Ф.К.)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Действовали обвиняемые в составе организованной преступной группы тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Ну какое темное ,вполне естественное ,чувствуя что вот вот накроют в августе 2017 года вывел в кипрские офшорные компании ОАО «Макфа», ТРК «Родник» и сеть супермаркетов «Проспект»,потом по левым документам рванул в бывшую республику СССР ,а оттуда по своим уже в Израиль.Но так как гражданства Израиля у него нет,а Израиль иногда выдаёт беглецов бывший губернатор естественно перебежал в Лондон ,где и обитает.Крыша сбежала ,а сообщника исполнителя депутата взяли.Пора центральным аппаратам СК РФ и ФСБ обратить пристальное внимание на нашу исполнительную и законодательную местную власть,пора устраивать чистки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатора Челябинской области Михаила Юревича,
и где же он теперь бедствует

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Хорошо копируешь мои высказывания и мемы.
Ни чего он не копировал ,не стыдно себе присваивать выражение отлично известное ещё более 2 веков назад?То мните себя великим физиком -изобретателем ,а сам не в состоянии пересчитать и перестроить контур обычного радиоприёмника .)))Хреновый вы инженер,писали бы про Волшебную глину и дальше .

Гость||

Гость писал(a):

и где же он теперь бедствует
Выше написал ,в Лондоне нынче ,Израиль использовал для транзита.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Дело ясное, что дело тёмное.
Хорошо копируешь мои высказывания и мемы.

Добавлю: прошу передать мне его мандат, в счёт ранее уворованного у меня (посредством продажности известного прихлебая Ф.К.)

Может тебе ещё и ключ от квартиры полковника Захарченко ..а?

Гость||

Я уеду жить в Лондон я уеду жить в Лондон

Гость||

Лепс успокойтесь, ваша очередь ещё не пришла ..

Имя: Гость
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