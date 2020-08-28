В России исчез жизненно важный препарат для реанимации

28.08.2020 | 12:40

Из российских аптек и медицинских учреждений исчез жизненно важный препарат фуросемид в инъекционной форме, который применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в реанимации. Об этом сообщается в обращении Независимого медицинского сообщества.

В публикации сказано, что фармацевтические предприятия России перестали производить медикамент, и он кончается в больницах. «Мы требуем от чиновников правительства, Минздрава срочно организовать производство раствора или закупки за рубежом, чтобы устранить его дефицит. Мы обращаемся к общественности с просьбой оказывать всяческое давление на чиновников, которые отвечают за лекарственное обеспечение», - написали представители организации, отметив, что исчезновение фуросемида может стать фатальным для многих людей.

В сообществе указали, что в стране не в первый раз становятся недоступными жизненно важные препараты. Медики назвали это системной проблемой, которая требует радикального изменения структуры оборота лекарств в России.

Диуретик фуросемид входит в обязательную схему лечения острой сердечной недостаточности, декомпенсированного течения сердечной недостаточности, отека легких и других опасных для жизни состояний. В некоторых случаях экстренное введение препарата оказывается единственным способом помочь пациенту.