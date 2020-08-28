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В стране и мире

В Минпросвещения раскрыли новый формат школьных уроков в период пандемии

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Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. Формат уроков раскрыла директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.

По ее словам, единый звонок отменят, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В школах откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. «По возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», - сказала Романова, уточнив, что эти меры были рекомендованы Минпросвещения и Роспотребнадзором.

В случае возникновения очагов заражения коронавирусом в классах учебные заведения будут сами решать, вводить ли карантин.

Родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальницу отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

Члены семей смогут попасть в школу только в случае необходимости. Собрания будут проводиться в режиме онлайн.

До 1 января 2021 года в образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии. Учителей и учеников обяжут носить маски в здании, соблюдать социальное дистанцирование, будет систематически измеряться температура. Уроки физкультуры пройдут на улице. Помещения будут дезинфицировать. В некоторых регионах торжественные линейки на 1 сентября отменены, в других их организуют только для первоклассников и выпускников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Какое собрание онлайн?! Сегодня вечером 30 человек родителей в классе собирают ?!!

Гость||

у нас тоже!

Гость||

Странно как-то, у нас не знают будет пандемия с новой силой или нет?

Гость||

Мне вот интересно....... ) выдадут ли школярам в этом году новые ватные глобусы одобренного правительством образца - на которых кроме Великого Мордора нанесены только моря, океаны и льды с ватными пингвинами в ортодоксальных ушанках......

Имя: Гость
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