В Минпросвещения раскрыли новый формат школьных уроков в период пандемии

28.08.2020 | 15:02

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. Формат уроков раскрыла директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.

По ее словам, единый звонок отменят, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В школах откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. «По возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», - сказала Романова, уточнив, что эти меры были рекомендованы Минпросвещения и Роспотребнадзором.

В случае возникновения очагов заражения коронавирусом в классах учебные заведения будут сами решать, вводить ли карантин.

Родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальницу отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

Члены семей смогут попасть в школу только в случае необходимости. Собрания будут проводиться в режиме онлайн.

До 1 января 2021 года в образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии. Учителей и учеников обяжут носить маски в здании, соблюдать социальное дистанцирование, будет систематически измеряться температура. Уроки физкультуры пройдут на улице. Помещения будут дезинфицировать. В некоторых регионах торжественные линейки на 1 сентября отменены, в других их организуют только для первоклассников и выпускников.