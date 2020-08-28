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В стране и мире

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

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Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили к внесению в палату законопроект, предусматривающий предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной 1 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Законопроектом предлагается внести поправки в Трудовой кодекс. Согласно им, работодатель будет обязан дать родителям, опекунам или приемным родителям выходной 1 сентября в счет ежегодного оплачиваемого отпуска, чтобы они могли проводить первоклассника в школу. Отказ работодателя в этом случае будет считаться нарушением трудового законодательства. Как пояснил Нилов, для детей первый поход в школу эмоционально «усиливается позитивом, если рядом родные, взрослые, способные поддержать, подбодрить».

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. По мнению Власова, это позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность новой вспышки коронавируса. В пресс-службе Министерства просвещения заявили, что новый учебный год в российских образовательных учреждениях начнется 1 сентября и никаких переносов не будет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

лдпровцы перед выборами занимаются популизмом?

Гость||

Сестрёнка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. Об этом знает вся улица наша, об этом знает вся наша страна.Знает, но денег на 1сентября не допросишься.

Имя: Гость
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