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В стране и мире

Раскрыт минимальный срок действия второй российской вакцины от коронавируса

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Раскрыт минимальный срок действия второй российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора. О сроках рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков в интервью телеканалу «Россия 24».

Предполагается, что вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента

«Пока исследования не завершены, поэтому о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, мы говорить не можем. Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа», — заявил Рыжиков. Он также отметил, что в случае, если длительность иммунитета составит один сезон, в центре прибегнут к ревакцинации.

«Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана от клещевого энцефалита: это вакцинация, ревакцинация, и последующая ревакцинация через три года», - объяснил эксперт.

Ранее 27 августа президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую - центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Один уже попил чаю..

Гость||

Раньше скот клеймили внешне....... ) но прогресс не стоит на месте.......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одной из первых прививку сделала дочь президента
Я этого не видел.

Гость||

Гость писал(a):

Одной из первых прививку сделала дочь президента

Я этого не видел.

И я тоже не видел как она её делала

Гость||

Гость писал(a):

Одной из первых прививку сделала дочь президента
Игра слов....... ) возможно здесь имеется в виду то что она сделала ее кому то пожелавшему остаться неизвестным героем.......

Гость||

Гость писал(a):

возможно здесь имеется в виду то что она сделала ее кому то пожелавшему остаться неизвестным героем.......
Бомжей в столице немало.Готовых продать Родину.За фунфырик боярки и надкушаный крысой плавленый сырок.

Гость||

у нас в Британии московские вакцины от коронавируса даже на обезьянах не рискнули испробовать.

Гость||

Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опросПо словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, на вопрос, будут ли граждане делать прививки этой вакциной, 32% ответили: "Да, скорее всего", а 62%: "Нет, не будем делать прививки".

Гость||

Гость писал(a):

Одной из первых прививку сделала дочь президента
но это была анлийская прививка, о которой скромно умолчали.

Гость||

Гость писал(a):

Ну просто чудо инженерной мысли....... ) вот так запросто отправить бичеватого колониста в такие дали......без скафандра и запасов пития с продовольствием.......а ведь это же лицо Родины - призванное олицетворять собой вселенское торжество развитого путенизма.......
Слышь ты агент госдэпа-кто тебе тексты пишет?

Гость||

Гость писал(a):

Ну просто чудо инженерной мысли....... ) вот так запросто отправить бичеватого колониста в такие дали......без скафандра и запасов пития с продовольствием.......а ведь это же лицо Родины - призванное олицетворять собой вселенское торжество развитого путенизма.......

Слышь ты агент госдэпа-кто тебе тексты пишет?

Да ваши же и пишут....... ) а мы их за это поим......

Гость||

Гость писал(a):

Слышь ты агент госдэпа-кто тебе тексты пишет?
Дядинька путиноид скажите пажалуста а сколько счас платят если я захочу устроится к вам на работу пиздаболам на полставки ?

Имя: Гость
Комментарий:

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