Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Глава ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

Печать

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Его высказывание прозвучало в ходе брифинга в Женеве, запись трансляции доступна на YouTube-канале ВОЗ.

По словам Гебреисуса, «глубокое воздействие» на психику вызывают ограничительные меры, введенные рядом стран для предотвращения распространения инфекции.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», - отметил директор ВОЗ и добавил, что до пандемии короанвируса психическое здоровье было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». По его словам, около одного миллиарда человек в мире живут с психическими расстройствами. Три миллиона человек умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя, помимо этого, каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство.

Гебреисус заключил, что доступ к качественной медицинской психологической помощи есть не у всех.

Ранее сообщалось, что Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Он напомнил, что эпидемия испанки, которая разразилась в 1918 году, длилась два года. «У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро», - сказал он.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 24,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 828 тысяч заболевших, еще 15,8 миллиона излечили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте