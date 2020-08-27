Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|11:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России захотели уничтожать опасные продукты

Печать

Опасные для жизни и здоровья человека продукты, происхождение которых неизвестно и на которых нет маркировки, в России захотели уничтожать без предварительной экспертизы. Соответствующее положение о порядке изъятия из обращения опасных пищевых продуктов, материалов и изделий подготовил Роспотребнадзор. Об этом пишет «Российская газета».

Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 2021 года. По нему все пищевые продукты неустановленного происхождения, а также содержащие опасные для человека примеси, подлежат уничтожению. Отмечается, что примеси невозможно установить на глаз, для их обнаружения требуется экспертиза. Если владелец продуктов не согласен с санкциями ведомства, он может настоять на проведении экспертизы, однако ему придется ее оплатить.

Речь, в частности, идет о «просрочке». Если раньше сети магазинов должны были возвращать ее производителю, то теперь обязаны утилизировать. «Доказать практически невозможно, но есть опасения, что продукция эта идет в переработку и потом появляется в небольших магазинчиках и на рынках в регионах», - пояснил глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

По словам эксперта, такое часто случается с нераспроданными товарами. Один из способов решения этой проблемы - фудшеринг. Как отмечается в издании, во многих странах это распространенная схема. Магазины передают нераспроданные товары, у которых еще не истек срок годности, на благотворительность.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели доплачивать за найденную на полках магазинов просрочку. Такое нововведение, по мнению автора инициативы, простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Глупость.

Гость||

Сан надзор зарплату получаем а одно место не сдвигаем. Растет К вирус от чего. Вода экономиться почти в каждой семье. Медицина ведет профилактику ? Первыми получили смертельный удар. Рыба гниет с головы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пояснил глава Союза потребителей России Петр Шелищ.
Доказать вате что они имеют статус рабов до смешного просто.Достаточно почитать здешние заголовки.И вдуматься в их суть.Поехали!

"россиянам запретили"

"в росии захотели уничтожать"

"путин приказал"

"чиновники не разрешили"

"правительство приняло"

и так далее.

И ни одного заголовка типа

"народ решил"

"люди потребовали"

"жильцы добились"

и тому подобные.

О чем можно говорить дальше если даже родная ватная пресса обращается к народу исключительно в третьем лице множественного числа.Это ли не доказательство.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте