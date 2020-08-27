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В стране и мире

Российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран

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Российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран, государства уже выразили такую готовность. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Голикова добавила, что информацию об этом предоставило Министерство иностранных дел России. По ее словам, речь в том числе идет о разных форматах сотрудничества - совместных разработках, клинических исследованиях, закупках, производстве на территории иностранных государств, гуманитарной помощи.

Среди обратившихся к России стран - Белоруссия, Азербайджан, Венесуэла, Бразилия и Казахстан, уточнила Голикова.

Ранее на совещании Путин заявил, что Белоруссия будет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. 24 августа он договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что граждане его страны примут добровольное участие в третьем этапе испытаний российского препарата. 26 августа было подписано соглашение с Казахстаном о поставке в республику произведенной в России вакцины. Граждане страны получат препарат бесплатно, вакцинация будет добровольной и пройдет после завершения всех стадий клинических испытаний.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

С начала пандемии в России выявили 970 865 случаев заражения коронавирусом. За этот период зафиксировали 16 683 случая смерти, выздоровели 786 150 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Доча Путина привитая где чёт не пишут, жива или это фейк, что она вакцину вколола спутник V.

Гость||

Спутник V название, точно улетишь в космос.

Гость||

Я не нашел в списке Америку........ ) слава Богу........

Гость||

Гость писал(a):

Доча Путина привитая где чёт не пишут, жива или это фейк, что она вакцину вколола спутник V.
Да плевать на нее.Она вам что-родня?

Имя: Гость
Комментарий:

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