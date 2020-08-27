Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

27.08.2020 | 13:59

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, резерв из числа российских силовиков был создан по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», - подчеркнул Путин.

16 августа Лукашенко заявил, что Путин выразил готовность Москвы «при первом же запросе» оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Позже Лукашенко сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с российским коллегой относительно ситуации в республике.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.