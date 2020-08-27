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В стране и мире

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

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В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, резерв из числа российских силовиков был создан по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», - подчеркнул Путин.

16 августа Лукашенко заявил, что Путин выразил готовность Москвы «при первом же запросе» оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Позже Лукашенко сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с российским коллегой относительно ситуации в республике.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Для чего лезть в чужую страну?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», - подчеркнул Путин.
Вот только, почему то, так называемые пукиным "экстремисты", никаких "границ" не переходят и ведут себя вполне мирно... Чего нельзя сказать о баткиных силовиках, да и самом батке.

Гость||

Интернациональный долг?

Гость||

Гость писал(a):

Для чего лезть в чужую страну?
зачем литва-польша-хозляндия и сша лезут в Беларусь? наверно там все голодают и земля выжжена ядерной войной. надо проявить гуМММанизмию и зомбей пригреть (авось, в хозяйстве сгодятся)

Гость||

Гость писал(a):

"экстремисты", никаких "границ" не переходят и ведут себя вполне мирно...
коктейль молотова - это воздушный детский шарик и серпантин в одном флакончике - а других игрушек у неэкстремистов нет. правда, на такой карнавальчик эти деточки понаехали спецом из хозляндии-польши-литвы - у них нельзя так "радоваться жизни"

Гость||

Гость писал(a):

Интернациональный долг?
как будто это что то плохое - поддержка своих родных и близких. правда, кто на подряде со своей профессиональной "пассивностью" тоже любят - много-много-много интернациональных денег (пока - долларов и евро, когда то сребреников и крон)

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Для чего лезть в чужую страну?
зачем литва-польша-хозляндия и сша лезут в Беларусь? наверно там все голодают и земля выжжена ядерной войной. надо проявить гуМММанизмию и зомбей пригреть (авось, в хозяйстве сгодятся)
Белочехи тож.

Гость||

Гость писал(a):

коктейль молотова - это воздушный детский шарик и серпантин в одном флакончике - а других игрушек у неэкстремистов нет.
Ога - двое изготовителей коктейлей настолько суровы, что беларуский омон с ними справиться не может и поэтому, им требуется подкрепление в виде усрашкинских нациков...

Гость||

Гость писал(a):

Для чего лезть в чужую страну?
Да пусть сам туда и лезет........ ) пусть ему выдадут карликовую берданку - и форму из "детского мира"........

Гость||

Гость писал(a):

еларуский омон с ними справиться не может
В стране 404 тоже всё начиналось с онижедеией.

Гость||

Гость писал(a):

В стране 404 тоже всё начиналось с онижедеией.
Это что еще за страна такая....... ) номерная.......

Гость||

Гость писал(a):

В стране 404
Эт да... усрашка, это не страна - это ООО... - ООО "Российская Федерация" (зарегистрированная в Лондоне, учредитель Медведев Дмитрий Анатольевич).

Гость||

Гость писал(a):

Эт да... усрашка, это не страна - это ООО... - ООО "Российская Федерация" (зарегистрированная в Лондоне, учредитель Медведев Дмитрий Анатольевич).
Ну это уже действительно анекдот какой то....... ) самой большой территорией в мире правят......карлики........

Гость||

Тут о себе надо думать, о себе. Скоро засентябрит , скоро.

Гость||

Гость писал(a):

Тут о себе надо думать, о себе. Скоро засентябрит , скоро.
А вот это верное наблюдение....... ) будет вам ватки и свинка - и свистулька.......ну тем кто не успеет вовремя дезертировать......

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