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В стране и мире

От Пенсионного фонда России призвали избавиться

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал власти избавиться от Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом он написал в Twitter.

Миронов сослался на нарушения в работе Пенсионного фонда, выявленные аудиторами Счетной палаты. «Необходимо отказаться от посредничества этой организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого, и платить пенсии напрямую из бюджета», - написал политик.

В ходе проверки, результаты которой были опубликованы 25 августа, Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе Пенсионного фонда. В течение долгого времени некоторым гражданам начислялись пониженные выплаты, в то время как другим людям начисление пенсии производилось даже после смерти.

Размер переплаты в 2017-2019 годах в двух территориальных отделениях ПФР составил 377 миллионов рублей. Средства были сняты со счетов умерших получателей их родственниками, из-за чего вернуть их можно только в судебном порядке или по их собственному желанию.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посоветовал людям, чьи права были нарушены, писать заявления в ПФР. В этом случае фонд должен произвести перерасчет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дядя что-то знает.писец пенсиям.

Гость||

А нафига вобще существует этот посредник, эта прокладка между бюджетом и пенсом. Сейчас кого то лишат корыта, а с ним ещё тысячи человек обслуги останутся не удел.

Гость||

Думу бы еще кто разогнал, обходились раньше съездами партии раз в несколько лет.

Гость||

Давно пора........ ) заплати себе сам в молодости - и живи на накопленное в старости.......

Гость||

Гость писал(a):

Думу бы еще кто разогнал, обходились раньше съездами партии раз в несколько лет.
И неплохо надо сказать обходились! Пгавда?

Гость||

Гость писал(a):

А нафига вобще существует этот посредник, эта прокладка между бюджетом и пенсом.
А индексации и надбавки, кто будет считать? Путин будет на калькуляторе клацать?

Гость||

Гость писал(a):

Думу бы еще кто разогнал, обходились раньше съездами партии раз в несколько лет.
При чем депутат эта была почётная обязанность ,им не платили зарплаты ,а были только командировочные ,у них не было помощников ,а теперь это очень хорошо высокооплачиваемая профессия.

Гость||

Да обосать их всех.

Гость||

Давно пора разогнать эту контору.

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора........ ) заплати себе сам в молодости - и живи на накопленное в старости.......
Обесценят. В нашей стране народ не должен расслабляться никогда

Гость||

А зачем долгое время, как пример, существовал в городе Самоучет по платежам ЖКХ, а детское питание через терминалы, а карты Забота и т.д. и т.п.? Чтоб кормить бесчисленное множество друзей, любовниц и любовников, родственников тех, кого мы якобы выбираем каждый год во всякие думы и собрания.

Гость||

Вариант только один, работать также как и платят, чтобы в старости обидно не было.

Имя: Гость
Комментарий:

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