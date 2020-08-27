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В стране и мире

Кошка попыталась пронести наркотики в исправительную колонию

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Возле мужской колонии общего режима в Новосибирской области поймали кошку, которая пыталась пронести контрабанду на территорию исправительного учреждения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в пятницу, 21 августа. На животном, которое разгуливало неподалеку от исправительной колонии № 15, обнаружили три запаянных шприца, три иглы, фрагменты упаковки с неким порошком и сим-карту. Внутри шприцев находилось вещество черного цвета, которое могло быть наркотиком.

Когда запрещенные предметы были изъяты, сотрудники колонии накормили кошку, напоили ее молоком, после чего отпустили.

В марте сообщалось, что в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3 680 таблеток метамфетамина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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