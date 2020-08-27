Генпрокуратура раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным

27.08.2020 | 16:23

Свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера Алексея Навального нет. Первые результаты проверки раскрыл официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, доследственная проверка по ситуации с блогером началась 20 августа после его госпитализации, но пока не получено каких-то данных, позволяющих квалифицировать произошедшее как уголовное преступление. «Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ведомство направило в Германию запрос о помощи с расследованием и попросили предоставить медицинские данные и доказательства предварительных диагнозов, озвученных немецкими лечащими врачами оппозиционера. Ранее в берлинской клинике Charite говорили, что, предварительно, Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Проверку в связи с ухудшением состояния россиянина проводят транспортная полиция и прокуратура.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Мужчину госпитализировали в токсикореанимацию городской больницы, он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Берлин.