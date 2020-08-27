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В стране и мире

Генпрокуратура раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным

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Свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера Алексея Навального нет. Первые результаты проверки раскрыл официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, доследственная проверка по ситуации с блогером началась 20 августа после его госпитализации, но пока не получено каких-то данных, позволяющих квалифицировать произошедшее как уголовное преступление. «Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ведомство направило в Германию запрос о помощи с расследованием и попросили предоставить медицинские данные и доказательства предварительных диагнозов, озвученных немецкими лечащими врачами оппозиционера. Ранее в берлинской клинике Charite говорили, что, предварительно, Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Проверку в связи с ухудшением состояния россиянина проводят транспортная полиция и прокуратура.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Мужчину госпитализировали в токсикореанимацию городской больницы, он впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Берлин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это были сказки малых народов севера.Послушаем самого Алексея когда он придёт в себя.И сам всё расскажет.Про то как оно было на самом деле.

Гость||

Во время апахмелятся нужно.

Гость||

Не все йогурты одинаково полезны.

Гость||

неправильный опохмел может привести не только к запою, но и на тот свет.

похмеляться энергетиком - вредно для здоровья

Гость||

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