Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Взрыв прогремел на улице Кубинка на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112».
Канал опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как горит пятиэтажное здание, предположительно, жилое. Огонь распространился по этажам.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. С верхних этажей жители просят о помощи. На месте работают пожарные и спасатели.
Возможной причиной взрыва могла быть утечка газа, добавляет агентство.
Пожару присвоен второй ранг. О пострадавших пока не известно. Официальной информации не было.
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блин! опять!