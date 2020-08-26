Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Печать

Взрыв прогремел на улице Кубинка на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

Канал опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как горит пятиэтажное здание, предположительно, жилое. Огонь распространился по этажам.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. С верхних этажей жители просят о помощи. На месте работают пожарные и спасатели.

Возможной причиной взрыва могла быть утечка газа, добавляет агентство.

Пожару присвоен второй ранг. О пострадавших пока не известно. Официальной информации не было.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

блин! опять!

Гость||

И дураков никак не заставишь заключать договора на техобслуживание своих газовых плит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Взрыв прогремел
Взрыв, не хлопок, значит всё серьёзно

Гость||

Гость писал(a):

И дураков никак не заставишь заключать договора на техобслуживание своих газовых плит.
А смысл? Техник постоянно будет стоять возле идиота?

Гость||

Есть такая примета, означает: скоро выборы

Гость||

запретить газ в домах.

Гость||

А за спички в доме лишать собственности!

Гость||

Запретить газ, перейти на дрова и каменный уголь, а что. Отчего ушли, туда и вернёмся.

Гость||

26.08.2020 10:59|

запретить газ в домах.

Скорее солнце потухнет, чем кормушку запретят "Народное достояние" .

Гость||

Тут Запад от нашего газа нос воротит, а вы хотите и внутреннего рынка газпром лишить?

Гость||

Каждый житель имеет ПОЛНОЕ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ.Для этого заручившись поддержкой юриста необходимо обратиться в соответствующую инстанцию с намерением расторгнуть договор.

И РАСТОРГНУТЬ ЕГО.

Гость||

Гость писал(a):

Каждый житель имеет ПОЛНОЕ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ.Для этого заручившись поддержкой юриста необходимо обратиться в соответствующую инстанцию с намерением расторгнуть договор.

И РАСТОРГНУТЬ ЕГО.

Совершенно так....... ) несколько моих знакомых именно так и поступили - причем не только с газом.......то же самое касается и домофонов - поскольку "никто не имеет права преграждать вход гражданину в его жилище"

Главное перестать быть лохом и терпилой

И все получится !

Гость||

это хлопок

Гость||

Гость писал(a):

несколько моих знакомых именно так и поступили - причем не только с газом.......то же самое касается и домофонов
Интересно узнать, что же у них получилось? Они спускаются каждый раз в подъезд, чтобы открыть дверь тому, кто к ним идет ?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно узнать, что же у них получилось? Они спускаются каждый раз в подъезд, чтобы открыть дверь тому, кто к ним идет ?
У каждого домофона есть код экстренного отпирания.Который поставщики услуг ОБЯЗАНЫ сообщить жильцу не желающему пользоваться их услугами.Ну а смартфоны есть у всех.Позвонил хозяину.Тот сообщил код.

И дверь открылась.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте