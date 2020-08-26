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В стране и мире

В России назвали даты вакцинации граждан от коронавируса

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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург назвал вероятные даты начала вакцинации граждан от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, перед вакцинацией Росздравнадзор проведет проверку препарата, которая займет 10-12 дней. «И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину», - сказал глава центра.

Он добавил, что гражданская вакцинация в России может начаться 15-20 сентября.

Говоря о сроках поставки в Москву, Гинцбург заявил, что вакцина будет доставлена в столичные клиники 3 сентября, в 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания. Он отметил, что 30 тысяч доз вакцины уже готовы для испытаний, а также 10 тысяч доз плацебо. Производить вакцины планируют компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм».

Ранее сообщалось, что российское Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную центром Гамалеи. Министерство выдало регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кажется начинается праздник непослушания....... ) не думаю что вся вата ринется к ветеринарам за плацебной панацеей......

Гость||

Что я вижу.Господин Иврэй опять несёт гойям добро.

Его руки как всегда отягощены корзинами полными благих намерений.Апплодисменты этому замечательному пацреоту!

Гость||

Гость писал(a):

Что я вижу.Господин Иврэй опять несёт гойям добро.

Его руки как всегда отягощены корзинами полными благих намерений.Апплодисменты этому замечательному пацреоту!

Да уж....... ) таких благодетелей еще поискать надо - такие на дороге не валяются.......

Гость||

Вакцина из водки, коры дуба и боярышника?

Гость||

Институт Гамалеи получил 1,8 млрд рублей из российского бюджета на разработку и производство первой вакцины от COVID-19, выяснили «Открытые медиа». Выделенных денег достаточно на несколько полномасштабных клинических исследований, но разработчик ограничился полуторамесячными испытаниями на 38 добровольцах

Гость||

Гость писал(a):

Институт Гамалеи
Кстати - а что такое "гамалеи"...... ) что еще за слово такое......

Гость||

Гость писал(a):

Кстати - а что такое "гамалеи"...... ) что еще за слово такое......
имени Н. Гамалеи

Видимо фамилие такое.

Гость||

Гость писал(a):

имени Н. Гамалеи

Видимо фамилие такое.

Хороший был наверное человек этот гамалеи....... ) раз в честь него целое сборище шарлатанов назвали.......

Гость||

Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина.

Видимо способствует благонадежности и послушности.

Гость||

Гость писал(a):

Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина.
Тут поговаривают будто бы главный тамошний подопытный того...... ) сбежал говорят.......

Гость||

Испытания непонятной вакцины на гражданах России проводить собрались. Спасибо - идите лесом!

Гость||

американцы московскую вакцину от коронавируса даже на обезьянах не рискнули испробовать.

Гость||

Гость писал(a):

Вакцина из водки, коры дуба и боярышника?
с добавлением коса, которым конюшня лаврова снабжает страну.

Гость||

Гость писал(a):

Испытания непонятной вакцины на гражданах России проводить собрались. Спасибо - идите лесом!
А кто холопов спрашивать будет.

Сказал же фюрер скоро всем в рай, значит в рай.

Имя: Гость
Комментарий:

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