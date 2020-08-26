Стало известно о наказании для родителей пропагандирующих АУЕ детей

Родителям, чьи дети пропагандируют движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (запрещено в России), грозит штраф до 700 тысяч рублей. Об этом стало известно из беседы руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова с РИА Новости.
По словам специалиста, в таком случае есть два варианта наказания. Это либо воспитательные меры в отношении несовершеннолетнего, либо взыскание штрафа с его родителей.
Юрист также добавил, что выкрики с призывом вступить в экстремистскую организацию уголовно наказуемы, как наказуем и сам факт участия ребенка в подобном движении. Однако привлечь к ответственности за выкрики довольно сложно. «Необходимы доказательства - свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио- или видеодоказательства», - пояснил эксперт.
Ранее 17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.
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Наказывать это понятно....... ) меня другой вопрос больше интересует.......вот скажем при совдепии детишки имели возможность заниматься в клубах, секциях, кружках.......
Вы знаете сколько сейчас стоит полет в зону на пилотаж какого нибудь обычного як 52 для всех желающих ?
В среднем 250 баксов на 1 час неба
Вопрос - откуда у средних родителей решивших воспитать свое чадо в духе любви к небу такие деньги ?