Стало известно о наказании для родителей пропагандирующих АУЕ детей

26.08.2020 | 14:51

Родителям, чьи дети пропагандируют движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (запрещено в России), грозит штраф до 700 тысяч рублей. Об этом стало известно из беседы руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова с РИА Новости.

По словам специалиста, в таком случае есть два варианта наказания. Это либо воспитательные меры в отношении несовершеннолетнего, либо взыскание штрафа с его родителей.

Юрист также добавил, что выкрики с призывом вступить в экстремистскую организацию уголовно наказуемы, как наказуем и сам факт участия ребенка в подобном движении. Однако привлечь к ответственности за выкрики довольно сложно. «Необходимы доказательства - свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио- или видеодоказательства», - пояснил эксперт.

Ранее 17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.