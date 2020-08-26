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В стране и мире

Стало известно о наказании для родителей пропагандирующих АУЕ детей

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Родителям, чьи дети пропагандируют движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (запрещено в России), грозит штраф до 700 тысяч рублей. Об этом стало известно из беседы руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова с РИА Новости.

По словам специалиста, в таком случае есть два варианта наказания. Это либо воспитательные меры в отношении несовершеннолетнего, либо взыскание штрафа с его родителей.

Юрист также добавил, что выкрики с призывом вступить в экстремистскую организацию уголовно наказуемы, как наказуем и сам факт участия ребенка в подобном движении. Однако привлечь к ответственности за выкрики довольно сложно. «Необходимы доказательства - свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио- или видеодоказательства», - пояснил эксперт.

Ранее 17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Наказывать это понятно....... ) меня другой вопрос больше интересует.......вот скажем при совдепии детишки имели возможность заниматься в клубах, секциях, кружках.......

Вы знаете сколько сейчас стоит полет в зону на пилотаж какого нибудь обычного як 52 для всех желающих ?

В среднем 250 баксов на 1 час неба

Вопрос - откуда у средних родителей решивших воспитать свое чадо в духе любви к небу такие деньги ?

Гость||

Все верно, всему есть мера. Руки на фото многое говорят о внутреннем мире человека, особенно ногти.

Гость||

Вопрос второй....... ) какую альтернативу шляния по улицам и общению с деклассированными элементами может предложить ЛЮБОМУ ребенку или подростку правительство ? Десять тысячь руплей......

Спасибо - не надо.......детство оно один раз в жизни бывает - а казнить родителей за то что они сутками пашут чтобы хлеба с лапшой купить.......

Не стыдно ? Да какое там......

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос второй....... ) какую альтернативу шляния по улицам и общению с деклассированными элементами может предложить ЛЮБОМУ ребенку или подростку правительство ?
А что значит альтернатива? Вот при СССР, были для показухи, так называемые "подростковые клубы" и спорт.секции. Вот в них и процветало АУЕ тогдашнее, культ зоны, понятий, блата, среди подростков. Сидели на кортанах в беседе даже те кто был не при делах.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вопрос второй....... ) какую альтернативу шляния по улицам и общению с деклассированными элементами может предложить ЛЮБОМУ ребенку или подростку правительство ?

А что значит альтернатива? Вот при СССР, были для показухи, так называемые "подростковые клубы" и спорт.секции. Вот в них и процветало АУЕ тогдашнее, культ зоны, понятий, блата, среди подростков. Сидели на кортанах в беседе даже те кто был не при делах.

Не свисти, дуралей, про подростковые клубы. Твоё мнение ничтожно, брехливое по сути.

Культ зоны там не процветал, клубы опекали все надзорные органы - партийные, комсомольские, общественные, вышестоящие спортивные органы. Так что не бреши, очевидец хренов, иди себе лесом.

Гость||

Я так и не понял о чём смысл новости

Гость||

Гость писал(a):

А что значит альтернатива? Вот при СССР, были для показухи, так называемые "подростковые клубы" и спорт.секции. Вот в них и процветало АУЕ тогдашнее, культ зоны, понятий, блата, среди подростков. Сидели на кортанах в беседе даже те кто был не при делах.
Не согласен....... ) я сам когда то прошел весь этот путь.......от авиамодельного кружка - до первого самостоятельного.......и понеслось........

Здесь немного все сложнее - как бы это сказать......

во все времена в любом месте всегда были есть и будут люди которые не желают сами работать........которые ищут простачков чтобы привить им ложные ценности - чтобы жить с этого......

Гость||

шансон тоже под запретом получается?

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос второй....... ) какую альтернативу шляния по улицам и общению с деклассированными элементами может предложить ЛЮБОМУ ребенку или подростку правительство ? Десять тысячь руплей......

Спасибо - не надо.......детство оно один раз в жизни бывает - а казнить родителей за то что они сутками пашут чтобы хлеба с лапшой купить.......

Не стыдно ? Да какое там......

Конфуций, тебе вопрос третий.

Тебе не стыдно сутками, в рабочее время, сидеть как собака на цепи, у компьютера, строчить каждый день на всех ветках полную чушь, при этом маркируя своё авторство многоточием и скобкой? Показывать, что в голове у тебя пустота, одни вопросы, на которые нет ответа.

"Сутками пашут" - это ты здорово сравнил, наверное, про своих родителей, которые тебя содержат, кукушонка, падая от натуги.

Гость||

Интересно будет посмотреть на выплативших 700 тысяч родителей,чьи дети увлечены этой субкультурой.

Гость||

Гость писал(a):

Конфуций, тебе вопрос третий.

Тебе не стыдно сутками, в рабочее время, сидеть как собака на цепи, у компьютера, строчить каждый день на всех ветках полную чушь, при этом маркируя своё авторство многоточием и скобкой? Показывать, что в голове у тебя пустота, одни вопросы, на которые нет ответа.

Здравствуйте....... ) потихонечку.......

Гость||

...Здесь немного все сложнее - как бы это сказать......

во все времена в любом месте всегда были есть и будут люди которые не желают сами работать..

Да ничего здесь сложного нет: говори честно, что не желаешь работать, косишь под простачка, широко раззевая свой клюв для кормления несколько раз на дню.

Гость||

а у нас во дворе по вечерам АУЕшники собираются старой закалки, они уже давно совершеннолетние, а что с ними теперь будет? и с их родителями? они обычно на чикулёк соображают

Гость||

Урки ушлые,они эту тему по другому обзовут и будут дальше двигать.

Имя: Гость
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