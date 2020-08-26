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В стране и мире

Россиянам рассказали о возможности отдохнуть осенью на море за 19 тысяч рублей

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Стали известны минимальные цены, по которым российские туристы могут приобрести турпакеты на море для отдыха грядущей осенью. О средней стоимости на недельные туры рассказали на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным аналитической службы, россияне, в частности, имеют возможность отдохнуть на российском юге — наиболее дешевые варианты с авиаперелетом на курорты Крыма и Краснодарского края, к примеру с 29 августа по 4 сентября, начинаются от 19,2 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, в числе других направлений внутри России наибольшее снижение стартовых цен коснулось Калининграда — путешествие туда в указанные даты обойдется в 21,6 тысячи рублей на двоих вместо 27,7 тысячи рублей. Также подешевели туры на Байкал со стороны Иркутска — перелет и проживание будет стоить около 52 тысяч рублей.

Вдобавок снизились стартовые цены на пакетную пляжную Турцию — на начало осени самая низкая стоимость поездки на семь ночей с системой «все включено» составляет 28,8 тысячи рублей на двоих вместо прежних 31,6 тысячи рублей.

24 августа сообщалось, что российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от 2 до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Тот кто видал Мальдивы и Таити,

Гавайи, Вити Леву и Багамы -

Тот в Черну Лужу даже помочиться

побрезгует..

И будет прав конечно.

Гость||

19 тыс. это моя пенсия за два месяца.

Гость||

а почём крым-наш

Гость||

Врете вы, нет в России таких пенсий. Сторожем в СССР работали что ли ?

Гость||

а в Крыму уже не празднуют освобождение от бандеровцев.

там воды уже нет не только на фонтаны но и попу помыть.

Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тысяч кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам — утром и вечером", — сообщила на своей странице в "ВКонтакте" "глава администрации" Симферополя Елена Проценко.

Как сообщалось, после анексии Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.и продолжают интенсивно высыхать.

Гость||

Гость писал(a):

Врете вы, нет в России таких пенсий. Сторожем в СССР работали что ли ?
Мне тоже подфартило. Вчера пришла пенсия!!! Мне подняли на 163 рубля ! Жене причём тоже на 163 . Это У нас что, семейное ??? Или по всей стране одна цифра ? Теперь у жены пенсия 11030 рублей. У меня 11100. Пойду куплю один банан.

Гость||

Ну такоэ, в массовке барахтаться. Нет личного пляжа, а это даром не надо.

Имя: Гость
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