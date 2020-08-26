Россиянам рассказали о возможности отдохнуть осенью на море за 19 тысяч рублей

26.08.2020 | 13:14

Стали известны минимальные цены, по которым российские туристы могут приобрести турпакеты на море для отдыха грядущей осенью. О средней стоимости на недельные туры рассказали на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным аналитической службы, россияне, в частности, имеют возможность отдохнуть на российском юге — наиболее дешевые варианты с авиаперелетом на курорты Крыма и Краснодарского края, к примеру с 29 августа по 4 сентября, начинаются от 19,2 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, в числе других направлений внутри России наибольшее снижение стартовых цен коснулось Калининграда — путешествие туда в указанные даты обойдется в 21,6 тысячи рублей на двоих вместо 27,7 тысячи рублей. Также подешевели туры на Байкал со стороны Иркутска — перелет и проживание будет стоить около 52 тысяч рублей.

Вдобавок снизились стартовые цены на пакетную пляжную Турцию — на начало осени самая низкая стоимость поездки на семь ночей с системой «все включено» составляет 28,8 тысячи рублей на двоих вместо прежних 31,6 тысячи рублей.

24 августа сообщалось, что российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от 2 до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.