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В стране и мире

Россиянам пообещали аномально теплый конец лета

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Конец лета в России будет аномально теплым. Практически во всех регионах страны синоптики пообещали температуру воздуха выше климатической нормы - в некоторых районах превышение достигнет восьми градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Исключением станут лишь северные районы: Якутия, Магаданская область, Чукотка и Камчатка, а также центральные районы Хабаровского края. В конце августа там ожидают температуру в пределах климатической нормы и немного ниже.

Напротив, самое теплое завершение сезона обещают на Урале и в Поволжье. В Екатеринбурге, Челябинске и Свердловской области прогнозируют превышение климатической нормы на восемь градусов. «Это будет очень хороший конец лета», - подытожил Вильфанд.

Ранее эксперт пообещал теплый сентябрь на территории европейской части России. По его словам, температура воздуха превысит норму, а вот осадков будет меньше, чем обычно.

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Источник — lenta.ru
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