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В стране и мире

Минобороны России объявило о полном искоренении дедовщины

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Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в российской армии. Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума «Армия-2020».

Во время круглого стола на форуме генерал-полковник отчитался, что в вооруженных силах был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений. По его словам, такие достижения повлияли «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

Ранее российским военным запретили рассказывать журналистам и в интернете о своей службе. Указом президента введен запрет на распространение информации о принадлежности человека к войскам, воинским органам и формированиям. Нельзя публиковать данные о других военнослужащих и уволенных со службы, их родных.

21 июня солдат-срочник из Челябинской области сбежал из воинской части. За неделю до этого он жаловался товарищу на дедовщину и избиения со стороны сослуживцев. Молодой человек грозился совершить самоубийство. Спустя почти неделю его нашли под мостом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кто её искоренил? Шамсутдинов?

Гость||

А что, Приказ министра об искоренении дедовщины вышел? Мне в армии говорили, что дедовщина будет, пока приказ не издадут, её отменяющий.

Гость||

Скорее рыбы плавать разучатся....... ) а птицы летать......

Гость||

потому наверное

В России резко увеличилось число уклонистов от службы в армии

а зачем России армия? кто на вас нищих нападать будет, чтобы потом кормить? ресурсы вы нам сами за бусы доставите. разве чтобы заниматься грабежом соседних государств? в том числе трусов и унитазов.?

Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

«За несколько дней продажи носков и трусов в интернет-магазинах выросли почти в четыре раза относительно среднего значения», — пишут «//////////».

трусы и носки для россиян уже являются подарками. и эти люди хотят учить как нам жить?

(сосед)

Гость||

По самой статье видно, что искоренили не дедовщину, а возможность о ней говорить. Молодец автор, не смог спокойно написать такую наглую ложь. Только вот откуда у нашей счастливой и высокодуховной молодежи такая жестокость.

Гость||

Гость писал(a):

«За несколько дней продажи носков и трусов в интернет-магазинах выросли почти в четыре раза относительно среднего значения», — пишут «//////////».
анекдот превращается.... превращается анекдот.... в 80% победу тихаНОВОСТЯцких премиально-нобелиальных исТин

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в российской армии
подписал МО ШАМСУДДИНОВ. и в это - верится

Гость||

Гость писал(a):

МО ШАМСУДДИНОВ
Луч солнца золотого........ ) кстати первая часть фамилии этого замечательного министра переводится с арабского как "солнце".......

Гость||

Гость писал(a):

анекдот превращается.... превращается анекдот.... в 80% победу тихаНОВОСТЯцких премиально-нобелиальных исТин
Если г-жа Тихановская таки станет президентом Новой Беларуси - догадываешься кем тогда станешь ты ? ))

Гость||

Вклад Шамсутдинова в победу над дедовщиной огромен, это вам не Шойгу,не дня не служивший в армии.

Гость||

Гость писал(a):

Вклад Шамсутдинова в победу над дедовщиной огромен, это вам не Шойгу,не дня не служивший в армии
Да вознаградит Всевышний труды его....... ) и нас тоже.......

Гость||

а был указ шойгу об искоренении дедовщины

Гость||

Снова заголовок переврали, дедовщина была, есть и будет!

Гость||

Гость писал(a):

дедовщина была, есть и будет
На чем основывается ваше мнение? Может все-таки выведут ее когда-нибудь, как клопов например.

Имя: Гость
Комментарий:

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