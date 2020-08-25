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В стране и мире

В Минпросвещения ответили на предложение перенести учебный год

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Новый учебный год в образовательных учреждениях начнется по всей России 1 сентября, никаких переносов даты не будет, ответили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что будет сохранен календарный учебный план, родители и педагоги уже проинформированы о дне начала обучения. При этом регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. «Проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом», - указали в министерстве.

В Минпросвещения добавили, что перенос учебного года может спровоцировать социальное напряжение, поскольку многие россияне ждут возвращения детей в школы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало обучения в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

Учеба в школах и вузах России в этом году начнется 1 сентября в привычном очном формате с соблюдением мер безопасности. В помещениях будет проводиться дезинфекция, ношение масок станет обязательным, уроки физкультуры пройдут на улице, систематически у учащихся и педагогов будет измеряться температура.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ничего из этих рекомендаций у нас соблюдаться не будет как всегда. Школы и колледжи при всем желании не смогут уследить за всеми учащимися и соблюсти все требования Роспотребнадзора, которых ооочень много. Вспышка обеспечена после начала учебного года. Да, дети и сейчас гуляют, но в учебных заведениях они будут сидеть в кабинетах, где концентрация вируса будет гораздо выше, если в классе больной ребенок будет. Тем более, что дети в основном болеют безсимптомно. И измерение температуры ничего не даст - бесконтактные термометры, как правило, занижают показатели.

Гость||

Могли бы выпустить только младшие классы в качестве крайней меры, если их родителям девать некуда и без присмотра оставлять страшно. Тогда смогли бы рассадить классы по несколько человек, снизить вероятность заболевания. А средние и старшие уже достаточно большие, чтобы дистанционно с материалом разобраться.

Гость||

Гость писал(a):

Вспышка обеспечена после начала учебного года.
Вспышка чего, простите?.. Вы в Хабаровске за последние два месяца вспышку не заметили? Там бы уже всё население должно было заболеть и половина умереть. Вот и показатель вашего супер заразительного вируса.

Гость||

А Вы из Хабаровска простите вещаете?откуда Вы можете знать как и сколько там заболело и умерло?

Имя: Гость
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