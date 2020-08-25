В Госдуме предложили перенести начало учебного года

25.08.2020 | 11:03

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарий предлагает перенести начало учебного года на месяц в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования в связи с ежедневной регистрацией порядка пяти тысяч новых случаев заражений коронавирусом в России. По мнению Власова, это позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность новой вспышки заболевания. Кроме того, депутат считает, что за счет этого у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не создаст резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру.

11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице. При этом массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года.

Российские школы и вузы начнут работу 1 сентября в привычном очном формате. При этом до 1 января следующего года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать. Устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.