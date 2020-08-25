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В стране и мире

Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Трансляция ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента доступна в YouTube.

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», - сказала политик.

Тихановская при этом заявила о готовности к диалогу с властью. «Наша задача - добиться [проведения новых президентских] выборов мирно, путем диалога», - подчеркнула она.

Ранее 25 августа Тихановская рассказала о том, что голосование на президентских выборах сопровождалось массовыми нарушениями. По ее словам, итоги выборов были сфальсифицированы.

19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

24 она встречалась с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Бигэном,инструкции получены ,цирк продолжается.

Гость||

Уж лучше цирк...... ) чем тирания......не так ли ?

Гость||

Гость писал(a):

Уж лучше цирк...... ) чем тирания......не так ли ?
Тирания гораздо лучше, при тирании страна процветает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трансляция ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента
У англичан вызывает недоумение навязчивые новости о Белоруссии и Навальном. Подавляющее большинство жителей Англии не слышало никогда о Белоруссии. И им совершенно неинтересно знать о Навальном, так как никто не знает, кто он. В Лондоне основная повестка, это падение показателей экономического развития, кризис промышленности, коронавирус, рост безработицы. А они включают телевизор, открывают газеты, а там Навальный, Белоруссия. Это вызывает серьезное раздражение и обсуждается как на форумах, так и на уровне общественной дискуссии.

Гость||

В Польше задержан мужчина, который 11 августа надругался над оградой белорусского посольства в Варшаве. Он провел длинную красную линию на заборе, имитируя тем самым известный флаг. Полицейские может быть и простили бы его, да вот беда - сотрудники посольства выставили счет. Они оценили ущерб в 98 000 злотых. В пересчете на более привычную валюту – это 26 000 долларов. Итог такой: обвиняемому грозит лишение свободы от трех месяцев до 5 лет. Есть еще вариант - ему как Тому Сойеру придется долго и нудно красить забор.

Гость||

Гость писал(a):

Уж лучше цирк...... ) чем тирания......не так ли ?
А что лучше как у соседей ,превратили с помощью пиндосов страну в Бандеростан ,угробили полностью всю промышленность,леса порубили ,чернозём вывозят на запад,часть народа взбунтовалась,часть сбежала на восток ,часть на запад,что это лучше?Лучшая своя усатая тварь ,чем эта домохозяйка.А не подскажешь чем она руководила в жизни или думаешь так просто управлять страной.

Гость||

Собирается в президенты и нарушает суверенитет и независимость страны, основныезаконы, но для европевцев закон не писан.

Гость||

Причем не пойму Европарламент, дело Белоруссии и больше никого?

Гость||

Гость писал(a):

при тирании страна процветает.
США и Япония загнили совсем на фоне процветающей Белоруссии))

Гость||

Гость писал(a):

У англичан вызывает недоумение навязчивые новости о Белоруссии и Навальном.
это вам сами англичане сказали? за вечерним файф-о-клоком?

Гость||

Я светланку хочу.

Гость||

А перед племенем Мумба-Юмба когда будет выступать? Может тоже их мнение послушать?

Гость||

А что сея революционерка убежала вот бы ей влупили по самое не хочу.

Гость||

Гость писал(a):

А что сея революционерка убежала вот бы ей влупили по самое не хочу.
Так она белорусска только по паспорту ,отец украинец ,мать с еврейскими корнями ,а кто совершил переворот в стране 404,кто там у власти,почему Украиной руководят не украинцы?Сегодня сказали что семейство Ротенбергов самое богатое семейство РФ ,то же случайность?

Гость||

Чта не нравится мне плоды демократии в Ливии.

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Имя: Гость
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