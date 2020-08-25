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В стране и мире

Появились детали гибели пяти россиян в выгребной яме

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Двое детей и трое взрослых погибли в выгребной яме в Воронежской области, потому что глава семейства открыл канализационный люк, туда провалилась двухлетняя девочка, и россияне бросились ее спасать. Шестилетняя дочь погибших рассказала детали произошедшего, пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, на участке их дома в поселке совхоза Воронежский находятся две сливные ямы: в основную уходит канализация, от нее в соседний старый колодец проходит переливная труба, которая засорилась. Чтобы прочистить засор, отец открыл колодец, вставил шланг и прикрыл его сверху люком. Предположительно, маленький ребенок наступил на эту крышку, и она перевернулась вместе с девочкой. На крик детей постарше прибежала мать и прыгнула в яму спасать дочь. Старшая восьмилетняя девочка нагнулась над люком, и ей в лицо ударил поток метана, из-за чего она упала в канализацию вслед за родительницей.

Наблюдавшая за происходившем шестилетняя дочь побежала звонить бабушке, которая обзвонила соседей и родственников. После этого домой вернулся отец и полез в колодец за родными. Через некоторое время появились соседи - глава поселения с 23-летним сыном. Они поставили лестницу и спустились вниз, где им стало плохо. Третий сосед прибежал позже, он попытался помочь, но вылез наружу, почувствовав, что начинает терять сознание.

В итоге на место прибыли экстренные службы. Спасатели помогли достать из выгребной ямы только одного из соседей. Остальные пять человек к их приезду уже были мертвы. Вскрытие показало, что они утонули. Спасенный 52-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с отравлением метаном.

Диаметр колодца составил 1,5 метра, глубина - шесть метров. Он был заполнен более чем на четыре метра.

В многодетной семье выжили две дочери в возрасте десяти месяцев и шести лет. Их взяли к себе родственники.

Администрация Новоусманского района объявила, что организует и оплатит похороны всех погибших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Подобный случай был несколько лет назад в р.п Лунино,так же страшная трагедия. Это частично наша неграмотность и безалаберность, мы не умеем и не стремимся знать о многих бытовых вещах, на первый взгляд очень простых.

Гость||

страна-помойка

Гость||

Вся Россия гибнет в такой яме.

Имя: Гость
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