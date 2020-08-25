Популярная европейская страна откроет границы для россиян

25.08.2020 | 10:57

Кипр, который популярен среди туристов, объявил об открытии границ для россиян после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на сайте местного министерства здравоохранения.

Так, по информации ведомства, некоторым категориям граждан из России будет доступен въезд на территорию страны с 28 августа. Среди них, например, те, кто постоянно проживает на острове, члены их семей, дипломаты, а также имеющие вид на жительство граждане.

Уточняется, что по приезде россияне должны будут сдать тест на коронавирус или предоставить уже имеющуюся справку об отсутствии коронавируса, а также пройти двухнедельный карантин, по истечение которого им придется повторно сдавать тест.

Отмечается, что Минздрав Кипра делит все зарубежные страны на три категории - A, B и C, для каждой из которых установлены разные правила въезда на территорию государства.

Ранее в августе совет министров Польши решил обновить список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на территорию государства. В перечень регионов, с которыми власти планируют восстановить авиасообщение, войдут Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия и Сан-Томе и Принсипи.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа - Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).