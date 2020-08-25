Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Популярная европейская страна откроет границы для россиян

Печать

Кипр, который популярен среди туристов, объявил об открытии границ для россиян после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на сайте местного министерства здравоохранения.

Так, по информации ведомства, некоторым категориям граждан из России будет доступен въезд на территорию страны с 28 августа. Среди них, например, те, кто постоянно проживает на острове, члены их семей, дипломаты, а также имеющие вид на жительство граждане.

Уточняется, что по приезде россияне должны будут сдать тест на коронавирус или предоставить уже имеющуюся справку об отсутствии коронавируса, а также пройти двухнедельный карантин, по истечение которого им придется повторно сдавать тест.

Отмечается, что Минздрав Кипра делит все зарубежные страны на три категории - A, B и C, для каждой из которых установлены разные правила въезда на территорию государства.

Ранее в августе совет министров Польши решил обновить список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на территорию государства. В перечень регионов, с которыми власти планируют восстановить авиасообщение, войдут Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия и Сан-Томе и Принсипи.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа - Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

прям ломанулись

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте