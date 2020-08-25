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В стране и мире

Пенсии на сотни миллионов рублей в России ушли «мертвым душам»

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Территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) продолжают выплаты умершим россиянам, если данные об их смерти поступают в организацию с запозданием. О такой проблеме говорится в отчете Счетной палаты России.

Проверка касалась периода 2017-2019 годов. Только в двух территориальных органах ПФР выявлены переплаты на 377 миллионов рублей. Средства снимают с этих счетов родственники, а вернуть ушедшее «мертвым душам» можно только через суд, или же если граждане, успевшие получить деньги, согласятся добровольно возместить ущерб.

Также аудиторы Счетной палаты нашли ошибки в системе начисления пенсий, которые приводят к нарушению пенсионных прав россиян, в том числе к снижению размеров выплат.

Среди таких проблем - открытие на одного человека двух и более счетов и присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам, что объясняется ошибкой при заполнении анкет. Часто подобная ошибка возникает в случае с женщинами, сменивших фамилию, если органы ПФР не указали на лицевых счетах ее фамилию при рождении.

Проверка коснулась 45 пенсионных дел, в которых объединили счета. Более половины процессов прошло с нарушениями, из-за чего гражданами недоплатили 2,2 миллиона рублей. За три года объединены счета у 89,8 тысячи человек.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Когда 10тыс. платить будете по уходу за инвалидом 1группы? Вот жмоты,довели людей, те аж книгу выпустили на эту тему "Книга боли и позора", описывают, какое влочат существование люди ухаживающие за лежачими инвалидами.

Гость||

Слава Путину!

Гость||

Жду повышения трудовой пенсии ветерана на 5 тыр каждые пять лет. Это будет справедливо для пенсионера и полезно для всей страны.

Гость||

Белозерцев : обещал сохранить ЗИФ и даже выкупил станки за бюджетные средства, в результате не станков ,ни завода ,судьбу завода скрывают. Обещал провести капитальную очистку русла Суры в районе города ,для этого встречался с министром 3 года назад получив его заверения и одобрение, но нет, этом году уже с новым министром ,опять тоже самое .Обещал теплоходы на Суре ,прошло 2 года ,ни чего. Обещал разобраться с вечным не до строем в виде Интуриста, встречался с хозяином этого бардака Карапетяном из Ташира, получил заверения что до строят,и снова ни чего, а сейчас Карапетяну ещё и обещают на халяву соседний участок земли ,за что? Обещал достроить цирк ,цирк должен быть полностью сдан по контракту 20.12.2020 ,но этого не будет, контракт не перезаключался цирка нет .Обещал 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,но их нет ,как и обещал развивать общественный транспорт в пользу автобусов большой вместимости и троллейбусов ,сокращая маршрутки , но нет, все наоборот, правят бал маршрутки ,троллейбусы убивают. Свердловский мост реконструировали быстро ,Бакунинский мурыжат. Про идиотизм властей с бордюрами, плиткой и уничтожением парков и скверов ,и установкой не нужных статуй и посадкой туй народу можно даже не упоминать. Далее Белозерцев так ни как и не прореагировал на разоблачение журналистов (Рен тв) и общественности по поводу его семейного бизнеса,более того он начал активно заметать следы :5.03.2020 г. сменился учредитель в ООО Спутник Маркет с Белозерцева Д.И. на Фазульянова А.О. (их карманного директора),2.04.2020. в ФПП ПО сменился директор Пескова уволили (одновременно был директором микрокредитной организации с учредителем Белозерцевым А.И.),ну и "Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Лазо, ИТР, Ленина, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 31.08.2018 № 1615/1" или узаконивание прихватизированной дороги губернатором.Ну что нужен нам такой врун, который развел коррупцию и кумовство ,и считает народ за кретинов и быдло? Пусть губернатор лично ответит на все эти вопросы и обвинения перед выборами!

Гость||

Гость писал(a):

Жду повышения трудовой пенсии ветерана на 5 тыр каждые пять лет. Это будет справедливо для ветерана и полезно для всей страны.
График такой:

65 лет - средняя пенсия 15,5 тыр

70 лет - плюс 5 тыр = 20,5 тыр

75 лет - плюс 5 тыр = 25,5 тыр

80 лет - плюс 5 тыр = 30,5 тыр

85 лет - плюс 5 тыр = 35,5 тыр

100 лет - плюс 15 тыр = 50,5 тыр

110 лет - плюс 10 тыр = 60 тыр

120 лет - плюс 10 тыр = 70 тыр

Имя: Гость
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