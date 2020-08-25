Кремль прокомментировал заявление берлинской клиники о состоянии Навального

25.08.2020 | 15:21

Аналитика российских и немецких врачей по состоянию оппозиционера Алексея Навального совпадает, но выводы разнятся. Так заявление берлинской клиники о состоянии пациента прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 25 августа.

Он также сообщил, что в Кремле пока не видят повода для расследования произошедшего с Навальным. Если будет установлен факт отравления, тогда будет повод для расследования, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite) сообщили, что клинические результаты указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа его доставили на лечение в Германию.