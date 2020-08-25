Кремль прокомментировал заявление берлинской клиники о состоянии Навального

Аналитика российских и немецких врачей по состоянию оппозиционера Алексея Навального совпадает, но выводы разнятся. Так заявление берлинской клиники о состоянии пациента прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 25 августа.
Он также сообщил, что в Кремле пока не видят повода для расследования произошедшего с Навальным. Если будет установлен факт отравления, тогда будет повод для расследования, пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite) сообщили, что клинические результаты указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.
Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа его доставили на лечение в Германию.
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Это вряд ли, он бы принял душ-шарко, побрил череп под Котовского, сменил одежду, взял самый надёжный паспорт из кучи имеющихся и отбыл на деревню к бабушке ...в Бангладеш ..на Суматру короче.