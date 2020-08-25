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В стране и мире

Кремль прокомментировал заявление берлинской клиники о состоянии Навального

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Аналитика российских и немецких врачей по состоянию оппозиционера Алексея Навального совпадает, но выводы разнятся. Так заявление берлинской клиники о состоянии пациента прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 25 августа.

Он также сообщил, что в Кремле пока не видят повода для расследования произошедшего с Навальным. Если будет установлен факт отравления, тогда будет повод для расследования, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite) сообщили, что клинические результаты указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа его доставили на лечение в Германию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это вряд ли, он бы принял душ-шарко, побрил череп под Котовского, сменил одежду, взял самый надёжный паспорт из кучи имеющихся и отбыл на деревню к бабушке ...в Бангладеш ..на Суматру короче.

Гость||

А я верю нашим врачам !!! Что эти немцы вообще понимают. В медицине

Гость||

Кому верить...... ) пустому корыту - или свинье сожравшей все апельсины.......

Гость||

Гость писал(a):

А я верю нашим врачам !!! Что эти немцы вообще понимают. В медицине
А вы сами то когда в последний раз к доктору заглядывали..

Гость||

Неспроста Навального в Омске два дня мариновали, чтоб яд успел выйти. Еще и детокс сделали наверняка.

Гость||

Ну-с, немного погодя ждём полезные санкции, 330! пунктов, каждому! А там разбирайтесь ...

Гость||

Гость писал(a):

Ну-с, немного погодя ждём полезные санкции, 330! пунктов, каждому! А там разбирайтесь ...
так они, кремлины, эти санкции переведут на холопов и опять все подорожает для холопов, бояре от этого не пострадают

Гость||

Гость писал(a):

Неспроста Навального в Омске два дня мариновали, чтоб яд успел выйти. Еще и детокс сделали наверняка.
а что делать? такую модную особь - официального оппанента - показать миру в натуральном виде ужравшегося алконавта из "петушков" - не солидно. тупиковая ситуация вышла-с...

вот, ввели в кому (а то опять алкать будет дорогою) - мол, анализируйте ценность дерьмократического продукта. и айкью евонное отдельно взвесьте, в граммах.

но ничё ничё, поди ка у лёхи всё схвачено, пенсион по первому списку и вот - он уже донна рОза из бразилии

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ну-с, немного погодя ждём полезные санкции, 330! пунктов, каждому! А там разбирайтесь ...
так они, кремлины, эти санкции переведут на холопов и опять все подорожает для холопов, бояре от этого не пострадают
По моему дальше это будет уже голимая нищета, в рубищах, онучах, проживание в наспех вырытых землянках.

Гость||

Никогда никого не травили и вот опять .. Они гражданские ? Гражданские,конечно,просто шпили любят.

Гость||

Точно, не было ничего и вдруг алтын, не везёт тебе Алексей, не под счастливой звездой видимо пришёл ты в этот мир...

Гость||

Правдоруб Песков прав,будут они ингибиторы на него еще тратить.Так, пукнул неудачно с похмелья ,такое часто бывает,особенно с теми ,кто гребет против ветра.

Гость||

17:08 она вся вропа така.

Гость||

Видно америкосы поняли, что от него толку более ноль и решили на последок рассчитать как Скрипаля ожидая посмертного, возможного бунта. Но в РФ всем глубоко нагадить на сего иностранного персонажа.

Гость||

ОДНА ЛОЖЬ КРУГОМ

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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