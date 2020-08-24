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В стране и мире

В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

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В России с понедельника, 24 августа, вступил в силу Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения позволят страховым компаниям учитывать характеристики водителей, и снижать тариф для аккуратных автомобилистов и применять повышенную ставку к тем, кто грубо нарушает правила дорожного движения или эксплуатации автомобилей. При этом нарушения должны быть зафиксированы инспектором ГИБДД, штрафы с камер учитываться не будут.

Кроме того, с 24 августа расширяется тарифный коридор базовых ставок ОСАГО. В частности, для легковых машин физических лиц рамки раздвинутся на 10 процентов в обе стороны.

Ранее Банк России сообщил о хитростях, на которые идут страховщики при оформлении ОСАГО. В ЦБ выяснили, что некоторые страховые компании нарушают право владельцев транспортных средств на приобретение полиса. Чтобы формально соблюсти требования закона, страховщики не отказывают водителям, а направляют их для осмотра транспортного средства в другое подразделение. Там искусственно создаются очереди, затягиваются сроки.

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Источник — lenta.ru
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