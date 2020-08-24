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В стране и мире

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

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В правительство России на отзыв направлен законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей к началу нового учебного года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты от фракции ЛДПР, поддержавшие законопроект, отмечают, что в результате пандемии коронавируса финансовое положение многих семей значительно ухудшилось. Они добавили, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тысяч рублей. Парламентарии также выступают за ежегодное индексирование данной выплаты.

В случае принятия закона о выплатах родителям школьников он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут получить право на ежемесячные выплаты в размере десять тысяч рублей. Согласно документу, гражданам, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, государство будет ежемесячно выплачивать десять тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

120 баксов это круто...... ) на пару дней прожить в Европе или Штатах вполне достаточно.......

Гость||

Спохватились спустя 20 лет.Поняв что если не давать ничего-то рабы перестанут плодить новых рабов.Ну да и на том спасибо.

Гость||

а мне по 10 000 на пропой на Новый год, я без детей. тоже халяву хочу.

Гость||

На сухую встретишь, где ж на вас всех набраться ...

Гость||

В Соединенных Штатах очень мощные социальные программы...... ) скажем если человек имеет годовой доход менее 34 килобаксов - то он вправе претендовать на статус малоимущего.......в рубленом эквиваленте это примерно 2 ляма 250 тыщ в год - или 200 тыщ в месяц

Пособие нью-йоркского бомжа составляет 240 баксов в неделю - или 72 тыщи руплей в месяц......

По нынешнему курсу

Вопросы есть ? )

Гость||

Гость писал(a):

На сухую встретишь, где ж на вас всех набраться ...
Уж не хотите ли вы этим сказать что страна не имеющая возможности обеспечивать своих нуждающихся граждан достойным образом является страной НИЩЕЙ и НЕДОРАЗВИТОЙ...... ) я вас правильно понял ?

Гость||

Титульная фотография темы как всегда на высоте....... ) наверное даже при совке такой откровенной пропаганды ватной символики не наблюдалось.......надо отдать должное совковым идеологам - они хотя бы знали меру.......

Гость||

Гость писал(a):

а мне по 10 000 на пропой на Новый год, я без детей. тоже халяву хочу.
Будет и вам "халява"....... ) поговаривают что закон о бездетных уже довольно скоро будет принят - и тогда бездетные будут платить государству некоторую сумму за то что не смогли или сознательно неудосужились настрогать потомство......так что рано радоваться

Имя: Гость
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