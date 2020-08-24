Стало известно о планах обязать россиян маркировать питомцев за свой счет

24.08.2020 | 10:44

Россиян могут обязать маркировать питомцев за свой счет с 2021 года. О планах принять такой законопроект стало известно газете «Известия».

Согласно документу, в России станут обязательными учет и маркировка домашних животных. Планируется, что их владельцы будут оплачивать эти процедуры за свой счет или с привлечением иных лиц.

Отмечается, что тип средства маркирования можно будет выбрать самостоятельно. В частности, речь идет о чипировании, бирках, татуировках, тавро, кольцах, ошейниках и других способах. Ориентировочно, стоимость маркировки питомца составит от пяти до 500 рублей. В ведомстве отметили, что процедура поможет предотвратить распространение заразных болезней животных, а также выявить источники их возбудителей.

За неисполнение обязательной маркировки владельцы будут привлекаться к административной ответственности. Как рассказали изданию в Минсельхозе, проект планируется внести в Госдуму осенью и принять до конца этого года

Российское правительство одобрило законопроект о маркировке и постановке на учет домашних животных в январе этого года. Учетом животных занимаются специалисты и сотрудники учреждений Государственной ветеринарной службы России.