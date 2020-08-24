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В стране и мире

Стало известно о планах обязать россиян маркировать питомцев за свой счет

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Россиян могут обязать маркировать питомцев за свой счет с 2021 года. О планах принять такой законопроект стало известно газете «Известия».

Согласно документу, в России станут обязательными учет и маркировка домашних животных. Планируется, что их владельцы будут оплачивать эти процедуры за свой счет или с привлечением иных лиц.

Отмечается, что тип средства маркирования можно будет выбрать самостоятельно. В частности, речь идет о чипировании, бирках, татуировках, тавро, кольцах, ошейниках и других способах. Ориентировочно, стоимость маркировки питомца составит от пяти до 500 рублей. В ведомстве отметили, что процедура поможет предотвратить распространение заразных болезней животных, а также выявить источники их возбудителей.

За неисполнение обязательной маркировки владельцы будут привлекаться к административной ответственности. Как рассказали изданию в Минсельхозе, проект планируется внести в Госдуму осенью и принять до конца этого года

Российское правительство одобрило законопроект о маркировке и постановке на учет домашних животных в январе этого года. Учетом животных занимаются специалисты и сотрудники учреждений Государственной ветеринарной службы России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Главное, чтоб дерьмо за собаками не заставляли убирать. Это для отечественных собаководов смерти подобно.

Гость||

Политические протесты это ничто...... ) по сравнению с протестами зоофазическими......

Гость||

Всё для того чтобы налоги дополнительные драть

Гость||

Предлагаю ввести маркировку чиновников путем клеймения.

Гость||

А кошки,которые не разу небыли на улице (именно домашние),за которыми убирают дома их владельцы,тоже подлежат под этот указ?,если да,то это будет выглядеть как дискриминация чистой воды.

Имя: Гость
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