Россиянам пообещали теплый сентябрь

24.08.2020 | 10:41

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на сентябрь для европейской части страны. Его слова передает ТАСС.

Синоптик пообещал россиянам, что в этом регионе сентябрь будет теплым. По предварительному прогнозу, температура будет около и выше нормы, а количество осадков - около и ниже нормы. «В общем, вполне комфортным ожидается месяц», - заключил он.

10 августа Вильфанд сообщил, что жара в центре европейской части России закончилась, и ее больше не будет. Кроме того, он спрогнозировал осеннюю погоду в европейской части страны в августе.

Комфортную осень россиянам обещал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь - на два градуса, ноябрь - на три.