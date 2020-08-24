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В стране и мире

Россиянам пообещали теплый сентябрь

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на сентябрь для европейской части страны. Его слова передает ТАСС.

Синоптик пообещал россиянам, что в этом регионе сентябрь будет теплым. По предварительному прогнозу, температура будет около и выше нормы, а количество осадков - около и ниже нормы. «В общем, вполне комфортным ожидается месяц», - заключил он.

10 августа Вильфанд сообщил, что жара в центре европейской части России закончилась, и ее больше не будет. Кроме того, он спрогнозировал осеннюю погоду в европейской части страны в августе.

Комфортную осень россиянам обещал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь - на два градуса, ноябрь - на три.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Так чо, када картошку капать ?

Гость||

отопление в конце сентября включат по любому...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сентябрь будет теплым
А для Пензы это имеет нулевое значение. Мы все прекрасно знаем что отопление в многоквартирных города Пензы включат в любом случае в сентябре.

Имя: Гость
Комментарий:

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