Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

24.08.2020 | 10:52

В России за сутки выявили 4744 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 24 августа.

Большинство из них зафиксировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (182) и Московской области (148). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 65 пациентов. За весь период в России от коронавируса скончались 16 448 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.