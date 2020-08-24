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В стране и мире

Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное

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Житель Саратова Михаил Туватин, в октябре минувшего года убивший и изнасиловавший девятилетнюю девочку, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом в понедельник, 24 августа, со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда сообщает ТАСС.

Ранее именно такое наказание для россиянина потребовали родители убитой им ученицы третьего класса. На первом судебном заседании 7 августа обвиняемый, которого сразу после преступления едва не линчевали, полностью признал свою вину, однако на втором стал отрицать факт сексуального насилия над школьницей.

Комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование Туватина показало, что мужчина вменяем и в момент совершения преступления не был в состоянии аффекта. При этом у него диагностировано расстройство сексуального предпочтения.

Тело девочки было найдено за гаражами у Сельхозинститута 10 октября 2019 года. Позднее был задержан подозреваемый, ранее судимый за разбой, изнасилование и развратные действия. Саратовцы устроили народный сход у отдела полиции и потребовали выдать им предполагаемого убийцу.

Со слов мужчины, он незаконно присвоил себе гараж и испугался, что он мог принадлежать семье заговорившей с ним девятилетней школьницы. Тогда он изнасиловал девочку, а когда она стала кричать и вырываться, задушил ее, а тело спрятал в гаражах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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