Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках

23.08.2020 | 20:52

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

На видео видно, как глава государства выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке автомат Калашникова. «На президенте бронежилет. В руках — автомат», — говорится в подписи к видео.

Ранее в сети появилось видео прибытия вертолета ко Дворцу Независимости, который является резиденцией Лукашенко. На кадрах видно, как транспортное средство идет на посадку на территории дворца. «Видео снято за кордоном силовиков», — уточняет издание.