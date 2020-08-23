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В стране и мире

Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

На видео видно, как глава государства выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке автомат Калашникова. «На президенте бронежилет. В руках — автомат», — говорится в подписи к видео.

Ранее в сети появилось видео прибытия вертолета ко Дворцу Независимости, который является резиденцией Лукашенко. На кадрах видно, как транспортное средство идет на посадку на территории дворца. «Видео снято за кордоном силовиков», — уточняет издание.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что за дешевые понты? Даже рожок не пристегнут! Его вальнуть, если надо, как 2 пальца

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.
Лукашенко вызывает уважение. По видимому началась горячая фаза свержения так как замаскированная под бабу тихая смена и захват власти провалилась. Баба в Литве, а Лукашенко с оружием в руках защищает страну.

Гость||

Гость писал(a):

Что за дешевые понты? Даже рожок не пристегнут! Его вальнуть, если надо, как 2 пальца
Ты у него можешь только соснуть

Гость||

погромы будут?

Гость||

два дня видно на исходе порядок не навели будет сам наводить порядок

Гость||

Гость писал(a):

Ты у него можешь только соснуть
Да эт и ты можешь)) И тот, кто вальнёт

Гость||

Гость писал(a):

Да эт и ты можешь)) И тот, кто вальнёт
да не ругайтесь девоньки вы все сможете.

Гость||

Гость писал(a):

да не ругайтесь девоньки вы все сможете.
можно подумать, вы, трансы, не сможете! да вы еще и передеретесь из-за этого

Гость||

А что он с автоматом? Враг у ворот,Родина в опасности? Кого завалить собрался?

Гость||

Коля и тот с ружьем, в шлеме.Откуда и куда направились, будем наблюдать.

Гость||

А лучше бы взял многоствольный пулемет, как Терминатор, это бы ему придало более героический вид и уверенность ..победа будет за нами.

Гость||

АСТА ЛА ВИСТА, БЭБИ!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Что за дешевые понты? Даже рожок не пристегнут! Его вальнуть, если надо, как 2 пальца
Ты у него можешь только соснуть
Нормальный человек не станет корчить из себя крёстного отца.

Гость||

Гость писал(a):

Что за дешевые понты? Даже рожок не пристегнут! Его вальнуть, если надо, как 2 пальца
Фи! как негигиенично, достатчно простого пластикового стакашки

Гость||

80 процентов проголосовало за него и он боится свой народ.

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Имя: Гость
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