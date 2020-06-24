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В стране и мире

Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей

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Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова. Боевая машина времен Великой Отечественной войны не смогла повернуть и проехала прямо. «Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение», — рассказал очевидец.

По его словам, этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду Победы.

Ранее 24 июня на Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиационную часть парада.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен нерабочим. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В Москве прошел парад Победы Путина над русским народом.

Гость||

У нас такой ерундой не страдают, слава Б-гу.

Гость||

Парад - яркая победа Путина. Ура!

Гость||

Это ничаво, лишь бы Крым был наш и Путин обнулился, а людишков у нас многа, лишних можна и подавить.

Гость||

Какие же вы недоумки!!!

Как вас земля носит!

Парад в память о наших предках,Путин молодец!!

Хрен тебе двоечник,а не Обнуление!!!

Писать научись!!!

ПУТИНУ УРААААААА!!!!

Параду УРААААААА!!!!!

Гость||

Слава богу что"людишек"как вы мало-кучка дерьма всего!

А ЛЮДЕЙ МНОГО И ПОЙДЁМ НА ГОЛОСОВАНИЕ!

Путин умница!Не будь его-не будет ничего!!!

Имя: Гость
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