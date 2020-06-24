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В стране и мире

Стало известно о попытках жены Ефремова оправдать его алкоголизм

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Пятая жена актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, оправдывала алкоголизм мужа. Софья Кругликова заявляла, что причиной зависимости служит добрая и израненная душа актера, пишет газета «Комсомольская правда».

Закодировать мужа от тяги к спиртному Кругликова также не спешила. Такую процедуру женщина считала насилием над душой и телом. Как пишет издание, она подсыпала Ефремову травы для очистки печени, а также старалась бывать с ним на всех мероприятиях, чтобы отвлекать от алкоголя.

Хотя она так и не научила мужа контролировать свои вредные привычки, Кругликова все же приучила детей к здоровому образу жизни: к раздельному питанию и закаливанию. Отмечается, что супруга также смогла мотивировать артиста на посещение спортзала. Благодаря этому некоторое время назад ему удалось сбросить 15 килограммов.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер еще не отошел от шока после ДТП. Он плохо спит и похудел на шесть килограммов. По его словам, артист пообещал, что больше никогда не будет пить спиртное и садиться за руль.

Вечером 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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Источник — lenta.ru
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