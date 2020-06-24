Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок

24.06.2020 | 16:57

В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Состав подарка рассекретил «Московский комсомолец».

Уточняется, что в сборнике стихотворений размещены произведения 25 поэтов, погибших на войне. Дополнением к котомке стала миниатюрная копия Знамени Победы.

Ранее 24 июня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал наручные часы, которые ему подарил президент России Владимир Путин. По словам ветерана, глава государства лично вручил ему этот подарок, когда они в составе делегации ездили в Нормандию на мероприятия, посвященные открытию Второго фронта.

Всего в параде приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоял из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Среди гостей на трибунах присутствовали лидеры Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Сербии и Боснии и Герцеговины.