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В стране и мире

Новой вспышке коронавируса в Пекине предрекли скорое окончание

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Новая вспышка коронавируса в Пекине находится под контролем китайских властей. Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь предрек ей скорое окончание, пишет South China Morning Post.

По его словам, распространение вируса почти угасло среди посетителей оптового рынка «Синьфади», где была выявлена вспышка. Он также отметил, что у этой болезни невысокий коэффициент заражаемости. «Пекинская вспышка была обнаружена очень рано, и жесткие меры контроля сдержали распространение болезни», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что первоначально заражения фиксировались на этом рынке, впоследствии было выявлено несколько случаев, никак с ним не связанных. Например, у супружеской пары подтвердился коронавирус, хотя никто из них не посещал «Синьфади». При этом выяснилось, что в рабочие обязанности жены входит закупка и доставка продуктов в дома и рестораны. В ходе работы она посещала жилой комплекс, который упоминается в маршрутах еще четырех инфицированных.

Из-за новой вспышки вируса Пекин значительно расширил количество тестирований на COVID-19. Несмотря на то, что власть держит ситуацию под контролем, горожан предупредили о риске заражения.

15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более опасный, чем был в Ухани. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Предполагается, что зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения вируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Рыбий коронавирусный грипп -но тем не менее не смешно.Да еще опаснее КВ!Суши заказывать что-то расхотелось.

Гость||

а Китайцы молодцы- сразу на корню пресечь вспышку сумели не то, что наши прошляпят, а потом мы все крайние.

Имя: Гость
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