Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом

Печать

За последние сутки в России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. Большинство из них в Москве (1081), Московской области (504) и ХМАО (319). Зарегистрировано 153 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, 12 013 человек вылечились.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России превысило 599 тысяч.

За сутки с 21 по 22 июня в стране было выявлено 7600 новых случаев заражения коронавирусом. 95 человек скончались, более 4,7 тысячи выздоровели.

Ранее 23 июня сообщалось, что экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Хватит уже развалили все начинайте строить свой СССР заново

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте