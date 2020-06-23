Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|16:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В московской квартире нашли пятерых кричащих младенцев без родителей

Печать

В московской квартире нашли пятерых кричащих младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, дети находились в Останкинском районе. Источник «Ленты.ру» уточнил, что младенцев нашли в квартире на Аргуновской улице, 12. С ними были две сиделки. Документов на детей у них нет.

Вместе с тем издание Baza в своем Telegram-канале сообщает, что с детьми была няня-китаянка. По данным издания, документы на детей были оформлены на китайском языке. Baza уточняет, что дети якобы были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России. Полицию вызвали соседи из-за детских криков, доносящихся из квартиры.

Ранее в Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу младенца, на вид ребенку было 2-3 месяца. Его доставили в одну из детских больниц. Его мать нашли, ею оказалась уроженка Узбекистана. Она рассказала, что пыталась пристроить сына в детский дом перед тем, как бросить на улице в снегу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте