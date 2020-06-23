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В стране и мире

Россиян с аллергией предупредили об интенсивном цветении трав этим летом

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Этим летом цветение трав оказалось очень интенсивным, из-за чего самочувствие россиян с аллергией может ухудшиться. Об этом предупредил доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, сообщают «Известия».

По его словам, в этом году растения сформировали в два раза больше стеблей из-за холодной погоды поздней весной, а злаковые начали бурно цвести на неделю раньше положенного. Пик пыления этих трав придется примерно на 10 июля, после чего их активность пойдет на спад. «Пока высокие температуры, которые сейчас установились в Москве, только способствуют развитию растений», — сказал ученый, добавив, что цветение злаковых закончится в августе.

Обострение поллиноза в Москве пришлось на 8 июня. Тогда индекс сервиса «Пыльца Club» достиг максимума и больше не опускался, отмечает издание. Эксперт сервиса Андрей Миргородский отметил, что в этом году сдвинулся весь график аллергий, причем еще зимой. Тогда в феврале началось цветение ольхи и лесного ореха, которое обычно начинается в конце марта — начале апреля. При этом цветение березы, которая считается сильным аллергеном, для многих прошло практически незамеченным.

Ранее главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, академик РАН Рахим Хаитов говорил, что аллергики, у которых нет тяжелой астмы, не входят в группу риска заражения коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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