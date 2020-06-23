23.06.2020 | 17:50

Президент России Владимир Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Размер жилищного кредита для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с трех до шести миллионов рублей. В крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья», — подчеркнул президент. По его словам, уже более 45 тысяч семей в стране воспользовались данной программой.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в мае 2020 года около трети жилищных кредитов было выдано с привлечением льготной ипотеки.