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В стране и мире

Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки

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Президент России Владимир Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Размер жилищного кредита для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с трех до шести миллионов рублей. В крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья», — подчеркнул президент. По его словам, уже более 45 тысяч семей в стране воспользовались данной программой.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в мае 2020 года около трети жилищных кредитов было выдано с привлечением льготной ипотеки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

вся страна и так в кредит живет... лучшая помощь народу!

Гость||

берите люди больше кредитов, помогайте банку и государству! живите шикарно, ни в чем себе не отказывайте.

Гость||

Может, кто и живет в кредит, но квартиры расхватывают быстро.

Имя: Гость
Комментарий:

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