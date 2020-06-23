Путин продлил выплаты для медработников

23.06.2020 | 17:25

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца — до 15 сентября.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом.

Максимальный размер доплаты в месяц за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, составляет 80 тысяч рублей. Доплаты были предусмотрены на апрель, май и июнь.