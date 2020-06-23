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В стране и мире

Путин продлил выплаты детских пособий для россиян

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Президент России Владимир Путин продлил выплаты детских пособий для россиян. Трансляцию обращения главы государства ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Так, выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет россияне получат еще и в июле. Это коснется семей, в которых совокупно растет 28 миллионов детей. «Тем, кто уже получил выплату в июне, выплата в июле будет проведена автоматически. Собирать справки не надо», — пообещал Путин.

Те, кто по каким-то причинам не обращался за поддержкой, могут сделать это дистанционно или через отделения Пенсионного фонда, отметил глава государства.

С 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ценами на бензин и продукты они все эти выплаты нивелируют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

продлил выплаты детских пособий для россиян.
Поделив детей на правильных детей и неправильных.Так для справки,что ребёнок семи лет,что ребёнок семнадцати лет,оба учатся в школе,если не выгнали после девятого, за плохую успеваемость!!!!!Вы боретесь с умными детьми!!!

Гость||

Благодетель. Одной рукой дает, другой забирает. И бензин повысил, и на накопления налог...

Гость||

Лучше б ничего не давал. Лютые времена ждут, ох лютые..

Гость||

Нас ожидает неделя ништяков.

Гость||

А которые по 5000 получали дети до 3 лет им ничего...

Гость||

Неделя ништяков и вечность задницы. Вы сами этого хотели , мы никого не заставляли , это ваш выбор.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше б ничего не давал. Лютые времена ждут, ох лютые..
Он ничего там не решает,он ТВ актёр.Его основная роль это прочитать текст,подготовленный и прошедший олигархический фильтр, на камеру.Он НИ РАЗУ НЕ БЫЛ НИ НА ОДНИХ ДЕБАТАХ!!!!Пусть он,например с Грудининым или Потапенко в онлайн режиме поговорит!!!Сразу будет политический труп.Или с Навальным,не предлагаю даже тяжёлую артиллерию,типа саратовского Бондаренко.Бондаренко его отправит на нары.

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