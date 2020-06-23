23.06.2020 | 17:38

Президент России Владимир Путин продлил выплаты детских пособий для россиян. Трансляцию обращения главы государства ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Так, выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет россияне получат еще и в июле. Это коснется семей, в которых совокупно растет 28 миллионов детей. «Тем, кто уже получил выплату в июне, выплата в июле будет проведена автоматически. Собирать справки не надо», — пообещал Путин.

Те, кто по каким-то причинам не обращался за поддержкой, могут сделать это дистанционно или через отделения Пенсионного фонда, отметил глава государства.

С 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.