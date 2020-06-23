Путин поручил повысить налоги для богатых

Президент России Владимир Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для богатых плательщиков с высоким доходом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
По словам главы государства, ставка налога для таких плательщиков составит 15 процентов вместо нынешних 13. При этом повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год.
Полученные средства будут направляться на лечение детей с редкими орфанными (затрагивающими небольшую часть популяции) заболеваниями. В настоящее время семьи таких детей часто вынуждены собирать средства из внебюджетных источников, в том числе с помощью благотворительных фондов.
Новые ставки налога начнут действовать с 1 января 2021 года. Нынешняя ставка в 13 процентов с плоской шкалой налогообложения была введена в 2000 году с целью повысить собираемость налогов. По словам Путина, сейчас администрирование налогов, в том числе НДФЛ, сильно улучшилось.
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Может просто ввести запрет на офшорные компании в РФ. На 2 % просто смешно ,тем более что у них основная их часть рассована по офшорам и иностранным банкам.Как всегда-ни о чём.