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В стране и мире

Путин поручил повысить налоги для богатых

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Президент России Владимир Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для богатых плательщиков с высоким доходом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

По словам главы государства, ставка налога для таких плательщиков составит 15 процентов вместо нынешних 13. При этом повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год.

Полученные средства будут направляться на лечение детей с редкими орфанными (затрагивающими небольшую часть популяции) заболеваниями. В настоящее время семьи таких детей часто вынуждены собирать средства из внебюджетных источников, в том числе с помощью благотворительных фондов.

Новые ставки налога начнут действовать с 1 января 2021 года. Нынешняя ставка в 13 процентов с плоской шкалой налогообложения была введена в 2000 году с целью повысить собираемость налогов. По словам Путина, сейчас администрирование налогов, в том числе НДФЛ, сильно улучшилось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Может просто ввести запрет на офшорные компании в РФ. На 2 % просто смешно ,тем более что у них основная их часть рассована по офшорам и иностранным банкам.Как всегда-ни о чём.

Гость||

Они кучу денег с фондового рынка получают. А там 13%, да и ввел он только с 21 года. Разорятся теперь?

Гость||

А это - специальная акция, чтобы за его поправки проголосовали...

Гость||

Гость писал(a):

|23.06.2020 17:48|

Может просто ввести запрет на офшорные компании в РФ. На 2 % просто смешно ,тем более что у них основная их часть рассована по офшорам и иностранным банкам.Как всегда-ни о чём.

+1000

Имя: Гость
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