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В стране и мире

Назван уровень повышения пенсий в России

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Средний размер пенсий в России повысится с 17 432 рублей в 2021 году до 19 283 в 2023 году. Такие цифры названы в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России, передает РИА Новости.

Документ подготовлен с учетом параметров прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Уровень индексации пенсий в 2021 году составит 6,3 процента, в 2022-м — 5,9 процента, а в 2023-м — 5,6 процента.

Корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на ближайшие три года не предусмотрены. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят: 9 977 рублей в 2021 году, 10 307 рублей в 2022 году и 10 693 рубля в 2023 году.

Расходы на пенсии по государственному обеспечению высчитаны через прогноз роста прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году он будет равен 1,5 процента, в 2022-м — 3,9 процента, а в 2023-м — 3,7 процента.

Ранее экономист назвал несколько способов накопить на безбедную старость. Среди них негосударственные пенсионные фонды (НПФ), банковские вклады, ценные бумаги а также вложения в недвижимость, чтобы сдавать ее. Однако у каждого из них есть определенные риски.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Слёзы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее экономист назвал несколько способов накопить на безбедную старость. Среди них негосударственные пенсионные фонды (НПФ), банковские вклады, ценные бумаги а также вложения в недвижимость, чтобы сдавать ее. Однако у каждого из них есть определенные риски.
penzainform.ru писал(a):
Нельзя играть в азартные игры с государством.

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