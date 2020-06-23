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В стране и мире

Дочь российского фермера обвинили в двойном убийстве

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В Омской области 22-летняя дочь российского фермера предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве наемных работников. Об этом во вторник, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным следствия, 20 августа 2019 года в деревне Михайловка после совместного распития алкоголя девушка жестоко избила 37-летнего работника за то, что он не желал уходить. После избиения совершила насильственные действия сексуального характера с помощью черенка лопаты. От полученных травм работник скончался, тогда девушка вытащила его тело за ограду и выбросила на улицу.

Два месяца спустя 16 октября того же года, во время застолья в компании знакомых, она поругалась с 31-летним мужчиной, работавшим на ее семью и нелестно отозвавшимся об отце семейства. Когда мужчина прилег на диван, девушка прыгнула на него и начала избивать. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

После второго убийства подозреваемую задержали, тогда и стали известны подробности первого убийства. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого время здоровью, повлекшее смерть) и статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) Свою вину дочь фермера не признавала. Она заявляла. что 37-летний убитый ей мужчина погиб, поскольку попал под автомобиль.

На время следствия девушку поместили под арест. Следователи провели четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы и установили причину смерти мужчин и причастность подозреваемой к преступлениям. Дело рассматривает Саргатский районный суд Омской области.

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Источник — lenta.ru
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