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В стране и мире

Байкал начал мутнеть

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Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. Об этом свидетельствуют результаты исследований иркутских ученых, сообщает РЕН ТВ.

По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным. Не исключено, что уже в ближайшее время вода в озере станет мутной.

«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», — заметила научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.

Собеседница телеканала также уточнила, что ученые выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Исследователи пока не установили точные причины гибели микроорганизмов, однако отмечают, что «происходят какие-то изменения».

9 июня стало известно о том, что Байкал вошел в число наиболее популярных направлений внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Отмечается, что цены на семидневные экскурсионные туры туда в среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А почему численность губок сокращается? Причина какая? Ни кому не нужен наш Байкал, все чины живут за рубежом на фазендах и никому нет дела до него. Кто туда гадит, что численность сокращается ?

Гость||

Известный московский стилист, уроженец Иркутской области Сергей Зверев вновь приехал на Байкал и продолжил акцию по его спасению. Видео шоумен разместил у себя на странице в соцсетях.

Свое обращение Сергей Зверев записал на Таловских болотах в Култуке. Он заметил, что скоро наступит весна, сюда прилетят краснокнижные птицы, однако экосистема уникального места нарушена китайским заводом по розливу байкальской воды.

– Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена... На людей, которые пытаются приблизиться к заводу – пофотографировать или узнать, когда будут его сносить – охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак и люди еле успевают убежать! – пишет стилист в комментариях к видео.

Гость||

Озеро отдали в откуп китайцам. А те мастера вычищать мать-природу до последней губки. Оставляют мёртвые водоёмы и песчаные пустыни...

Гость||

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Имя: Гость
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