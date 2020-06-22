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В стране и мире

В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 705 человек.

За сутки с 20 по 21 июня в стране было выявлено 7728 новых инфицированных. Сообщалось, что за день 109 человек умерло, 5119 человек полностью выздоровели.

20 июня президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране. Глава государства подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства — лучшие в мире. По мнению Путина, это говорит о высоком уровне науки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Может чего-то мы не знаем,это какие наши лекарства- лучшие в мире? Я серьезно, без пафоса.

Имя: Гость
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